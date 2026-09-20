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  3. Рейнджърс удари Селтик за втори път в рамките на седмица

Рейнджърс удари Селтик за втори път в рамките на седмица

  • 20 сеп 2026 | 15:58
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Рейнджърс удари Селтик за втори път в рамките на седмица

След като преди седмица Рейнджърс разби с 3:0 Селтик на “Айброкс” в турнира за Купата на Шотландия, днес “сините” взеха и дербито от Премиършип, което се изигра на “Селтик Парк”. Този път успехът на Рейнджърс бе само с 1:0 след гол на Раян Надери (33’), но отново бе заслужен. До момента “детелините” бяха със стопроцентов актив в първенството, а след днешния резултат Рейнджърс се доближи само на две точки от големия си съперник. Селтик вече в серия от три поредни загуби във всички турнири, след като през седмицата бе наигран и от Ференцварош в Лига Европа. Рейнджърс пък е в поредица от шест поредни победи.

Мартин О’Нийл промени схемата на игра и излезе с трима централни защитници. Иначе мениджърът бе направил три промени - Маккауън, Нигрен и Тръсти стартираха. Дерек Макинес заложи на същите 11, които започнаха при победата с 3:0 в дербито преди седмица.

Селтик стартира малко по-добре и в петата минута Тръсти прати топката от воле в мрежата, след като преди това Скейлс свали с глава към него, но това попадение бе отменено заради засада. Най-добрият шанс на “детелините” след тази ситуация дойде в 30-ата, когато удар на Тиърни срещна гредата.

В 33-тата минута “сините” поведоха в резултата. Синисало изби силен удар на Ким от границата на наказателното поле, след което Надери направи добавка отблизо. Три минути след това Рейнджърс можеше да удвои преднината си. Гасама прехвърли вратаря, но след това топката срещна далечната греда.

Селтик нанесе първия си точен удар 28 секунди след началото на второто полувреме, но Пандур се справи с изстрела с глава на Донован. След това обаче отново Рейнджърс бе по-опасният отбор. Надери пропусна голяма възможност да удвои, а в 74-тата минута Махания прати топката във вратата, но попадението бе отменено, тъй като той игра с ръка преди това. До края резултатът се запази и Джърс се поздравиха с шеста поредна победа във всички турнири.

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Снимки: Imago

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