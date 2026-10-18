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Селтик се подигра жестоко с основния си съперник от миналия сезон

  • 18 окт 2026 | 21:20
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Селтик се подигра жестоко с основния си съперник от миналия сезон

Шампионът на Шотландия Селтик разгроми със 7:1 Хартс, с който водеше люта битка за титлата до последния кръг на миналия сезон. "Детелините" не показаха никаква милост към тима от Единбург и увеличиха на 4 точки аванса си пред втория в класирането Рейнджърс, който вчера се препъна срещу Дънди (2:2).

В средата на седмицата и двата отбора имаха европейски изпитания. Селтик загуби гостуването си на Бенфика в Шампионската лига с 1:4, а Хартс завърши 1:1 у дома срещу Нордселанд в Лига Европа, като изпусна победата в последните минути.

Любопитен факт е, че "сърцата" отправиха повече удари в срещата и имаха по-голямо притежание на топката, но Селтик демонстрира уибйствена ефективност. Още на почивката резултатът беше 5:1 в полза на гранда от Глазгоу, а част от феновете на Хартс напуснаха стадиона, разочаровани от видяното.

По два гола за отбора на Мартин О'Нийл вкараха Калъм Османд и Бенямин Нигрен, а освен тях се разписаха Киърън Тиърни и Камило Дюран, а Джейми Маккарт от гостите си заби автогол.

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Снимки: Imago

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