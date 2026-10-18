Рейнджърс стъпи накриво в неподходящ момент

Рейнджърс пропусна да оглави таблицата в шотландското първенство поне за няколко часа. Отборът от "Айброкс" направи 2:2 като гост на Дънди и остана на точка зад лидера Селтик, който днес ще е домакин на Хартс в дербито на 9-ия кръг.

Преди този мач Рейнджърс беше в серия от 7 поредни победи във всички трурнири, но не можа да пречупи една от приятните изненади на сезона. Дънди поведе в 36-ата минута с гол на Брадли Финк след груба грешка на защитата на гостите. Малко преди почивката Бадредин Буанани се разписа за 1:1 с плътен шут от границата на наказателното поле.

През втората част Рейнджърс заигра много по-бързо и това затрудни домакините. На няколко пъти те имаха късмет да не получат втори гол, но в 60-ата минута Никола Раскин преодоля стража Оуен Гуудман с великолепен далечен изстрел и не без помощта на напречната греда.

Радостта на Рейнджърс не продължи дълго. В 69-ата минута Даниел Нийл загуби топката пред собственото си наказателно поле и Калъм Джоунс я открадна, след което опъна мрежата за 2:2. Със спечелената точка Дънди се утвърди на 4-тата позиция във временното класиране.

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Снимки: Imago