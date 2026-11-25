Рейнджърс надви Абърдийн и се доближи на точка от Селтик

Рейнджърс победи Абърдийн с 3:2 на „Айброкс“ в мач от шотландското първенство. Отборът на Дерек Макинес изоставаше в резултата на почивката, но отбеляза три попадения в рамките на първите десет минути от второто полувреме и стигна до ценен успех пред 50 738 зрители.

Рейнджърс заема второто място с 33 точки и изостава само на една от лидера Селтик, като двата гранда от Глазгоу са изиграли по 14 мача. Абърдийн е осми с 14 точки.

Гостите поведоха в 31-вата минута чрез Брад Лайънс, чието попадение с глава беше признато след намесата на ВАР. Преди почивката вратарят на домакините Ивор Пандур се намеси решително и предотврати втори гол във вратата си.

Макинес извърши тройна смяна на почивката, а ефектът от нея беше мигновен. Още в 46-ата минута Раян Надери изравни след неубедителна намеса на вратаря Мариус Мюлер. Само минута по-късно Надери асистира на Джейди Гасама за 2:1. Устремът на домакините продължи и Никола Раскин увеличи преднината им след бърза контраатака и подаване на Гасама. Финдли Маршал върна надеждите на Абърдийн с красиво попадение, но Рейнджърс удържа аванса си до последния съдийски сигнал.

В другия мач от вечерта Хибърниън победи Дънди с 2:1 и записа първия си домакински успех в първенството през сезона. Мартин Бойл (40' – дузпа) и Ники Кадън (42') дадоха аванс на домакините, а Джо Райт (67') намали изоставането на гостите.

Хибърниън заема деветото място с 14 точки, докато Дънди е седми със 17.

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Снимки: Imago