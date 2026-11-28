Астън Вила повежда на два пъти, но не успя да спечели срещу новак

Астън Вила завърши 2:2 при гостуването си на Ипсуич в двубой от 12-ия кръг на Премиър лийг. Бирмингамци на два пъти повеждаха в резултата, но домакините успяха да стигнат до равенството и да спрат серията си от поражения. Алисон (16') и Жоао Гомеш (27') бяха точни за гостите, докато Емерсон (18') и Лейф Дейвис (56') се разписаха за Ипсуич. За момчетата на Унай Емери това бе четвърто поредно равенство в първенството. "Трактористите" пък прекъснаха негативната си серия от две поредни поражения и се изкачиха до 15-ата позиция.

Двубоят започна с високо темпо, като играчите на Астън Вила първи успяха да материализират превъзходството си. Алисон получи отлично подаване от Йохан Манзамби и с хладнокръвен удар преодоля Кристиан Уолтън. Отговорът на Ипсуич обаче беше светкавичен – само две минути по-късно Емерсон се възползва от разбъркване след корнер и възстанови равенството. В 27-ата минута Вила отново излезе напред след впечатляващо изпълнение на Жоао Гомеш, който с атрактивна задна ножица прати топката в мрежата след подаване с глава на Пау Торес. Ипсуич не се отказа и в 56-ата минута отново възстанови равенството. Хулио Енсисо направи отличен пробив по левия фланг и центрира към Лейф Дейвис, който с глава преодоля Зион Сузуки.

До края Астън Вила потърси победното попадение, като Джон Макгин беше близо до гол, но Уолтън се намеси отлично и изби неговия фалцов удар. В заключителните минути имаше и претенции за дузпа от страна на домакините за игра с ръка на Рос Баркли, но след намесата на ВАР наказателен удар не беше отсъден. Така Астън Вила пропусна да сложи край на серията си от равенства в първенството, докато Ипсуич взе ценна точка в борбата си за оцеляване. Срещата беше и историческа за бирмингамци, тъй като бе техният мач №5000 в английското първенство.

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Снимки: Gettyimages