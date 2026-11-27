Бруно Фернандеш не тренира с Манчестър Юнайтед

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш не е тренирал с тима тази сутрин, съобщават медиите в Англия. Португалецът не се е чувствал добре и е взето решение да получи почивка като предпазна мярка. Маркъс Рашфорд също продължава да има проблеми със ставата и да не тренира на пълни обороти. В лазарета все още е и Бенямин Шешко, който продължава да лекува травма в пищяла и няма да се завърне преди средата на януари. С първия тим тренират и няколко от юношите на тима.

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Утре “червените дяволи” приемат Брентфорд от 17 часа българско време в трети опит да постигнат първа победа при новия си наставник Маурисио Почетино. Аржентинецът дебютира с тежко поражение с 4:0 срещу Ливърпул, а през седмицата Манчестър Юнайтед стигна до 2:2 срещу Спортинг (Лисабон) в Португалия.

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Снимки: Gettyimages