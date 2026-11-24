Ливърпул отново е без Гравенберх и Гакпо

Ливърпул отпътува за Белгия, където утре ще гостува на Брюж, с група от 22-ма футболисти. В нея отново не са Коди Гакпо и Райън Гравенберх, които пропуснаха и дербито с Манчестър Юнайтед заради контузии. Халфът продължава да се възстановява от проблем в петата, заради който пропусна последните четири мача. Гакпо пък има контузия в прасеца след последните срещи с националния отбор.

В състава няма изненади, като отборът на Андони Ираола се стреми да направи важна крачка към класиране за елиминационната фаза, постигайки четвърта победа в пет срещи от турнира през този сезон.

Трима играчи от академията – левият бек Люк Чеймбърс, полузащитникът Джеймс Макконъл и нападателят Джейдън Данс – също са част от групата. Конър Брадли и Джовани Леони се завърнаха частично към тренировъчния процес след продължителни контузии, но все още не са готови да бъдат включени.

The Reds are heading to Belgium 📸 View our full gallery here: https://t.co/vTUZaruvSu https://t.co/1rUXCj2MV1 — Liverpool FC (@LFC) November 24, 2026

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