Виртц: Може да се каже, че съм в най-добрата си форма, откакто съм в Ливърпул, но не съм променил много

Плеймейкърът на Ливърпул Флориан Виртц, който бе избран за играч на мача в дербито с Манчестър Юнайтед преди няколко дни, се съгласи, че се намира в най-добрата си форма, откакто премина на “Афнийлд”, но отчете, че не е променил особено много неща в играта си, а просто е подобрил физиката си и е свикнал с особеностите на английския футбол.

"Вероятно бих казал, че се намирам в най-добрата си форма, откакто се преместих в Ливърпул. Не мога да кажа, че съм се променил кой знае колко. Подобрих се малко във физическо отношение и това е единственото обяснение, за което се сещам. Също така започнах да опознавам по-добре английския футбол и първенството. В момента се чувствам много добре. Наслаждавам се на футбола в Ливърпул и съм доволен от това как вървят нещата.

Приоритетът ми е клубът и отборът да бъдат успешни. Това е основното, за което мисля. Знам, че представянето на атакуващите играчи се оценява чрез статистика, и винаги се стремя да се възползвам от възможностите, които се откриват пред мен. Но в крайна сметка, за мен най-важен е успехът на отбора. Когато излизам за мач, не си поставям за цел да бъда играчът с най-много голове. Просто искам да покажа най-добрия футбол, на който съм способен. Ако видя съотборник в по-добра позиция, му подавам топката – и се надявам, че и той ще постъпи така спрямо мен. Винаги е хубаво да бележиш голове и да правиш асистенции. През цялата си кариера съм се стремял към това. Просто се наслаждавам на позицията, на която играя. Около мен има много качествени футболисти, които през този сезон успяват да ме намират още по-добре, а и аз самият успявам да ги намирам по-ефективно.

Винаги вярвам в себе си. Познавах качествата си, познавам ги и сега. Понякога има периоди, в които трябва да работиш още по-усърдно, за да постигнеш резултат, но в момента просто се наслаждавам на ситуацията и се радвам, че нещата вървят добре. Доволен съм от себе си и искам да продължавам в същия дух. Разбира се, имало е дни, в които не съм бил доволен от себе си. Винаги се стремя да работя върху себе си и да ставам по-добър с всеки изминал ден, но смятам, че няма смисъл да си оказваш прекалено голям натиск – това не помага по пътя към целта. Просто вярвах в себе си, затова и не се дразнех прекалено много на критиките”, заяви Виртц на пресконференция преди утрешния двубой с Брюж в Шампионската лига.

Германецът коментира и победата над Манчестър Юнайтед през уикенда.

“Безспорно изиграхме страхотен мач. За Ливърпул винаги е хубаво да победи срещу Юнайтед. Останах много доволен от двубоя и от представянето на отбора. Ясно си проличаха нашите качества и какви играчи имаме. Движим се в правилната посока – химията в състава е много добра, разполагаме с наистина чудесни момчета и това е предпоставка за бъдещи успехи”.

“Наясно сме, че Брюж имат девет точки – точно колкото нас. Това показва, че притежават класа. Не бива да допускаме грешката да ги подценим. Те са добър отбор с качествени играчи и бързи флангови футболисти, така че винаги могат да бъдат опасни. Просто трябва да сме подготвени, да се фокусираме върху собствената си игра, да следваме тактическия план и, надявам се, да успеем да победим”, добави Виртц по адрес на утрешния съперник.

"Наистина ми харесва да играя под ръководството на Ираола. Смятам, че той е много добър треньор – нещо, което е доказал през цялата си кариера като мениджър. Той ми помага да се върна на нивото, на което бях преди около две години, когато показвах много добър футбол. Усещам, че той ми гласува доверие, и много се радвам на това. Просто се опитвам да му се отблагодаря за всичко, което ми дава", заяви Виртц по отношение на работата си с Андони Ираола.

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Снимки: Imago