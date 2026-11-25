Ливърпул набира скорост, но в Белгия няма да е лесно

Довечера от 22:00 часа белгийският Брюж приема английския гранд Ливърпул на стадион "Ян Брейдел" в среща от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

И двата тима влизат в този двубой с високи амбиции за позициите в горната част на класирането. Мърсисайдци са в ролята на фаворит, но Брюж многократно е доказвал колко силно играе у дома в евротурнирите.

След четири изиграни мача в турнира Ливърпул е в горната половина на общото класиране от 36 отбора с актив от 9 точки (3 победи и 1 загуба), при голова разлика 14:10. Брюж се намира точно зад "червените" със същия брой точки (9), постигнати от 3 победи и 1 поражение, но с голова разлика 11:7.

Брюж се намира в отлична серия на домашната и европейската сцена. В последните си пет двубоя във всички турнири момчетата на Иван Леко записаха разгромен успех с 5:1 като гост на Мехелен в белгийската Юпилер Про Лига, равенство 1:1 срещу Андерлехт у дома, победа с 2:1 над ПСВ Айндховен в Шампионската лига, както и победи с 4:2 над Зюлте Варегем и 3:2 срещу Синт Трюйден.

Ливърпул навлезе в добра серия, като в последния си мач от Премиър лийг постигна категоричен успех с 4:0 срещу Манчестър Юнайтед на "Анфийлд", а преди това надделя над Кристъл Палас с 3:1 като гост. В "Карабао Къп" мърсисайдци елиминираха Челси след равенство 1:1 в редовното време и 6:5 при дузпите. Преди тези успехи обаче тимът претърпя загуба с 2:3 от Фенербахче в Шампионска лига и отстъпи с 0:1 на Арсенал за първенство.

В състава на Брюж защитникът Жоел Ордонес е извън строя поради контузия. За Ливърпул списъкът с отсъстващи е по-дълъг. Райън Гравенберх, Юго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони са с контузии и пропускат мача.

Голямата заплаха за вратата на гостите ще бъде нападателят на Брюж Николо Тресолди, който има 5 гола от началото на сезона в Шампионската лига.



От своя страна, Ливърпул разчита на силно представяне на Брадли Баркола, който реализира хеттрик при победата с 6:3 срещу ЛАСК по-рано в турнира, както и на формата на Флориан Виртц и Александър Исак.

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Снимки: Gettyimages