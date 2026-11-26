Погром за Бенфика на стадион, от който Левски си тръгна с победа

Виктория (Пилзен) разгроми безгрешния до днес отбор на Бенфика в среща от петия кръг на Лигата на конференциите. Чехите спечелиха с 4:0, като четирите попадения паднаха от 30-ата до 46-ата минута. Преди около месец Левски си тръгна с победа от стадиона в Пилзен.

Двубоят започна на високо темпо и с положения и пред двете врати. Вратарят на домакините трябваше да се намесва след удар на Лукебакио, но малко след това Виктория поведе. Грешка на гостите при изнасянето на топката доведе до попадение на Патрик Хрошовски. За капитана на чехите това бе първи гол в евротурнитире за този сезон.

KONEC 🔚 Lídra Evropské ligy doma deklasujeme 4:0 🤯 #UEL #viktoriabenfica https://t.co/MikuVUJFQF — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) November 26, 2026

Въпреки тази ситуация "орлите" продължиха да разиграват в близост до наказателното си поле и това доведе до още два гола във вратата им до края на първото полувреме. Лошо подаване на Алесандро Чиркати помогна на съперника, който удвои преднината си с гол на Принс Аду. Следващият, който се възползва от грешка на Чиркати, бе Кристоф Кабонго, който предоля двама бранителя преди да отправи много хубав изстрел и резултатът стана 3:0.

Очакванията за отговор на Бенфика след почивката не се оправдаха, защото в самото начало на второто полувреме домакините стигнаха до ново попадение. Подаване на Хрошовски намери Кабонго, който отбеляза втория си гол в мача. 23-годишният нападател бе близо и до хеттрик, но вратарят на гостите направи отлично спасяване.

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Снимки: Imago