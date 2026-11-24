Тотнъм предлага по-добър договор на Лука Уилямс-Барнет

Тотнъм възнамерява да възнагради 18-годишния талант Лука Уилямс-Барнет с нов дългосрочен договор, след като той направи впечатляващ дебют като титуляр в Премиър лийг в мача срещу Ипсуич в събота. Тъй като до изтичането на настоящия контракт на Уилямс-Барнет остават 18 месеца, клубът от Северен Лондон е предприел бързи действия, за да гарантира бъдещето му след домакинската победа с 2:0. Според The Athletic условията за самия играч също ще бъдат доста по-добри от досегашните.

Атакуващият полузащитник отбеляза с гол първия си мач като титуляр в английския футболен елит, а след това асистира за второто попадение на Тотнъм. Той стана най-младият голмайстор за лондончани във Висшата лига след Гарет Бейл през 2007-а. На възраст 18 години и 51 дни Уилямс-Барнет се превърна и във втория най-млад играч в историята на първенството, който записва гол и асистенция в един и същи мач - постижение, което преди него е записвал единствено Майкъл Оуен през 1997-а.

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