Де Дзерби е взел решение за бъдещето на Галахър

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби е взел категорично решение относно евентуалната раздяла с Конър Галахър през януарския трансферен прозорец. Въпреки засиления интерес от страна на Евертън и Кристъл Палас, както и ограничените игрови минути на английския полузащитник, специалистът не планира да се разделя с него.

Серията на „шпорите“ от три поредни победи бе прекъсната през уикенда след загуба с 0:1 при гостуването на Лийдс Юнайтед. Де Дзерби бе особено критичен към слабото представяне на тима си през второто полувреме на „Елън Роуд“. Галахър се появи в игра 25 минути преди края и отправи опасен удар покрай вратата на Джеймс Трафърд в една от малкото опасни ситуации за гостите.

Полузащитникът, който бе привлечен от Атлетико Мадрид, има записани едва 326 минути във Висшата лига в рамките на осем срещи, като е започнал като титуляр само в три от тях. Това породи сериозни спекулации около бъдещето му при Де Дзерби, като се твърдеше, че клубове като Евертън и Кристъл Палас следят ситуацията около 26-годишния халф.

Де Дзерби обаче няма желание да се разделя с Галахър, за да не отслабва дълбочината на отбора при евентуални контузии. Италианският треньор продължава да разглежда футболиста като важна фигура, оценявайки високо неговата работоспособност, агресивна преса и всеотдайност.

Тотнъм инвестира близо 35 милиона паунда за привличането на Галахър, а договорът му е със срок до 2031 година, което оставя клуба в отлична позиция без необходимост от продажба. Все пак битката за игрово време се очертава трудна, тъй като Родриго Бентанкур се завръща след наказание от три срещи, а новите попълнения Сандро Тонали и Матеус Фернандеш започват да изграждат стабилно партньорство в центъра. В по-предни позиции Де Дзерби разполага и с Джеймс Мадисън и Деян Кулушевски, които предлагат по-голяма креативност.

След края на паузата за националните отбори Тотнъм ще поднови изявите си във Висшата лига с домакинство срещу Ипсуич на 21 ноември.

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