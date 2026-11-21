Без промени в групата на Монтана

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов ще заложи на същата група, на която разчиташе при гостуването на Пирин (Благоевград) и за предстоящата домакинска среща с Добруджа. Юношата на клуба Ивелин Георгиев отново бе предпочетен пред нигерийския флангови нападател Ибрахим Мухамад.

Футболистите на Монтана направиха днес последна тренировка на клубната си база и след нея бяха събрани на лагер в хотелския комплекс "Житомир". Мачът с тима от град Добрич е в неделя от 14:30 часа на стадион "Огоста".

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

Защитници: Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Джан Хасан, Марио Балъков, Густаво Диниш, Мартин Дичев, Марио Дадаков;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Георги Каракашев, Христо Иванов, Петър Атанасов, Ивелин Георгиев, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.

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