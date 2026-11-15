Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана

Ранен гол за Монтана пречупи Пирин

  • 15 ное 2026 | 16:32
  • 473
  • 0
Ранен гол за Монтана пречупи Пирин

Монтана спечели с 1:0 гостуването си на Пирин (Благоевград) в среща от 16-ия кръг на Втора лига. Единственото попадение в двубоя падна още в самото начало на срещата, като с него гостите прибавиха три ценни точки към актива си.

Срещата започна по най-добрия начин за гостуващия тим. Още във 2-рата минута Георги Каракашев порази вратата на домакините и даде преднина на Монтана. Пирин опита да отвърне на удара, но до края на първото полувреме резултатът остана непроменен.

Монтана вдигна трима важни футболисти за ключовото гостуване на Пирин
Монтана вдигна трима важни футболисти за ключовото гостуване на Пирин

С тази победа Монтана вече заема 15-о място в класирането на Втора лига с актив от 18 точки след 16 изиграни мача (5 победи, 3 равенства и 8 загуби). Пирин (Благоевград) остава на 18-о място с 2 точки след 16 кръга, в които все още търси първата си победа за сезона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дубълът на Ботев (Пловдив) победи Левски (Карлово)

Дубълът на Ботев (Пловдив) победи Левски (Карлово)

  • 15 ное 2026 | 16:50
  • 254
  • 0
Втора лига на живо: играе се последният мач за деня

Втора лига на живо: играе се последният мач за деня

  • 15 ное 2026 | 16:50
  • 16814
  • 8
Рибарски и Велков говорят пред медиите в Талин - очаквайте на живо!

Рибарски и Велков говорят пред медиите в Талин - очаквайте на живо!

  • 15 ное 2026 | 16:48
  • 692
  • 2
ЦСКА II се спъна в Горна Оряховица, но се завърна на върха

ЦСКА II се спъна в Горна Оряховица, но се завърна на върха

  • 15 ное 2026 | 16:48
  • 473
  • 0
Берое 0:3 Вихрен, греда за гостите

Берое 0:3 Вихрен, греда за гостите

  • 15 ное 2026 | 16:47
  • 5908
  • 16
Янтра се събуди след почивката и отнесе дубъла на Лудогорец

Янтра се събуди след почивката и отнесе дубъла на Лудогорец

  • 15 ное 2026 | 16:29
  • 623
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:3 Вихрен, греда за гостите

Берое 0:3 Вихрен, греда за гостите

  • 15 ное 2026 | 16:47
  • 5908
  • 16
Рибарски и Велков говорят пред медиите в Талин - очаквайте на живо!

Рибарски и Велков говорят пред медиите в Талин - очаквайте на живо!

  • 15 ное 2026 | 16:48
  • 692
  • 2
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 23033
  • 66
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 13322
  • 38
Втора лига на живо: играе се последният мач за деня

Втора лига на живо: играе се последният мач за деня

  • 15 ное 2026 | 16:50
  • 16814
  • 8
Играят се ранните мачове от Лигата на нациите, падна и първият гол за деня

Играят се ранните мачове от Лигата на нациите, падна и първият гол за деня

  • 15 ное 2026 | 16:02
  • 14740
  • 0