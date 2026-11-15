Ранен гол за Монтана пречупи Пирин

Монтана спечели с 1:0 гостуването си на Пирин (Благоевград) в среща от 16-ия кръг на Втора лига. Единственото попадение в двубоя падна още в самото начало на срещата, като с него гостите прибавиха три ценни точки към актива си.

Срещата започна по най-добрия начин за гостуващия тим. Още във 2-рата минута Георги Каракашев порази вратата на домакините и даде преднина на Монтана. Пирин опита да отвърне на удара, но до края на първото полувреме резултатът остана непроменен.

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С тази победа Монтана вече заема 15-о място в класирането на Втора лига с актив от 18 точки след 16 изиграни мача (5 победи, 3 равенства и 8 загуби). Пирин (Благоевград) остава на 18-о място с 2 точки след 16 кръга, в които все още търси първата си победа за сезона.

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