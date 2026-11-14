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Юноша на Монтана се завръща след операция

  • 14 ное 2026 | 12:09
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Юноша на Монтана се завръща след операция

Футболистите на Монтана ще тренират и нощуват в Банско преди гостуването на Пирин (Благоевград). Монтанци тръгнаха за курорта тази сутрин, а треньорът Атанас Атанасов е предвидил заниманието за 14:30 часа след обяд. В толкова ще започне и мачът на стадион "Христо Ботев" в неделя.

В групата за първи път от началото на сезона попадна нападателят Ивелин Георгиев. Юношата на отбора се завръща на терена след операция. В началото на седмицата такава претърпя централният нападател Владислав Цеков, за когото сезонът свърши.

Крило на Монтана претърпя операция
Крило на Монтана претърпя операция

Групата на Монтана:

Вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

Защитници: Кристиян Вълков, Димитър Аврамов, Джан Хасан, Марио Балъков, Густаво Диниш, Мартин Дичев, Марио Дадаков;

Полузащитници и нападатели: Радослав Славчев, Стефан Каменов, Борил Григоров, Георги Каракашев, Христо Иванов, Петър Атанасов, Ивелин Георгиев, Матю Кингсли, Олджай Алиев, Велислав Василев, Мартин Милушев.

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