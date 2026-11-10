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Крило на Монтана претърпя операция

  • 10 ное 2026 | 08:09
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Крило на Монтана претърпя операция

Крилото на втородивизионния Монтана Владислав Цеков претърпя успешна операция в областта на коляното, съобщиха от клуба.

Цеков се контузи на тренировка преди гостуването на Фратрия (Варна), след което се подложи на ядрено-магнитиен резонанс. Там диагнозата беше доста тежка - скъсани предни кръстни връзки и менискус на дясното коляно.

Футболист на Монтана ще претърпи операция
Футболист на Монтана ще претърпи операция

Владислав Цеков, известен с прякора си Каската, е юноша на Монтана и един от най-лоялните местни играчи, любимци на публиката. Сега той се подложи на интервенция столична клиника.

Очакванията са 26-годишният футболист да се завърне към тренировките и мачовете през лятото и да бъде на разположение на треньора Атанас-Атанасов-Орела за новия сезон. От клуба ПФК Монтана вече му пожелаха бързо и успешно възстановяване и скорошно завръщане на терена.

Етър взе само точка срещу Монтана у дома
Етър взе само точка срещу Монтана у дома

Вчера Монтана завърши 1:1 при гостуването на Етър (Велико Търново) в 15-ия кръг на Втора лига и все още е в зоната на изпадащите – на 15-о място с 15 точки, но 3 след Марек, който е 13-и в зоната на плейофа за оставане.

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