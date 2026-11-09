Орела: Показахме характер, но едно полувреме не е достатъчно

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов коментира равенството 1:1 с Етър в двубой от Втора лига. Орела отчете характера и борбеността на футболистите си, но подчерта, че отборът трябва да подобри играта си в защита и да ограничи грешките.

„Имахме реални шансове да вземем трите точки. Ситуации пред нашата врата почти липсваха, но едно полувреме не е достатъчно. През втората част сваляме нивото кондиционно по обясними за мен причини. Днес обаче футболистите показаха голям характер и борба. Етър е един от добрите отбори във Втора лига. През първото полувреме тръгнахме да се надиграваме, имахме ситуации, но не успяхме да ги изиграем добре“, заяви Атанасов.

Етър взе само точка срещу Монтана у дома

„Всичко зависи от футболистите, те са най-важните. В този отбор проблемът е ментален. Натрупали са се загуби, но само ние можем да излезем от това положение. Трябва да се преборим със собствените си грешки“, допълни наставникът.

„Имаме напредък, но той е много малък. Не успяваме да спечелим поредни мачове. Проблемът ни е във фаза защита, но той не е само при защитниците. Всички допускаме грешки, за да се стигне до гол в нашата врата“, каза още Орела.

„Искам да видя още по-голямо подобрение в структурирането на играта и, ако може, да изчистим непредизвиканите грешки“, завърши треньорът на Монтана.

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