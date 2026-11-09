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Орела: Показахме характер, но едно полувреме не е достатъчно

  • 9 ное 2026 | 19:17
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Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов коментира равенството 1:1 с Етър в двубой от Втора лига. Орела отчете характера и борбеността на футболистите си, но подчерта, че отборът трябва да подобри играта си в защита и да ограничи грешките.

„Имахме реални шансове да вземем трите точки. Ситуации пред нашата врата почти липсваха, но едно полувреме не е достатъчно. През втората част сваляме нивото кондиционно по обясними за мен причини. Днес обаче футболистите показаха голям характер и борба. Етър е един от добрите отбори във Втора лига. През първото полувреме тръгнахме да се надиграваме, имахме ситуации, но не успяхме да ги изиграем добре“, заяви Атанасов.

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„Всичко зависи от футболистите, те са най-важните. В този отбор проблемът е ментален. Натрупали са се загуби, но само ние можем да излезем от това положение. Трябва да се преборим със собствените си грешки“, допълни наставникът.

„Имаме напредък, но той е много малък. Не успяваме да спечелим поредни мачове. Проблемът ни е във фаза защита, но той не е само при защитниците. Всички допускаме грешки, за да се стигне до гол в нашата врата“, каза още Орела.

„Искам да видя още по-голямо подобрение в структурирането на играта и, ако може, да изчистим непредизвиканите грешки“, завърши треньорът на Монтана.

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