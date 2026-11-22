Монтана 0:0 Добруджа

Монтана и Добруджа играят при 0:0 в среща от XVII кръг на Втора лига.

Монтана 0:0 Добруджа

Стартовите състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 14. Марио Дадаков, 15. Джан Хасан, 5. Димитър Аврамов, 16. Мартин Дичев, 6. Кристиян Вълков, 20. Георги Каракашев, 3. Христо Иванов, 25. Велислав Василев, 7. Мартин Милушев, 8. Петър Атанасов.

Добруджа: 1. Димитър Илиев, 11. Виктор Митев, 3. Мирослав Пушкаров, 14. Нико Рак, 21. Христодар Христов, 6. Иван Алексиев, 23. Малик Фол, 27. Борислав Вакадинов, 9. Даниел Халачев, 44. Владимир Медвед, 70. Димитър Господинов.

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