Гиздол: Аз препоръчах Райс в Самсун, от него знам, че не му харесваше, когато работеше в Лудогорец

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Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви, че е приятел със своя колега от Трабзонспор Томас Райс. Германецът разкри, че неговият сънародник не е бил доволен по време на своя период начело на Лудогорец.

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"Томас Райс го познавам много добре, да. Когато си тръгвах от Самсунспор, поискаха да им препоръчам треньор от Германия. Препоръчах Томас, с него сме приятели като треньори, но приятелството свършва, когато мачът започва. И започва, когато мачът свърши. И двамата харесваме сходен стил на игра.

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Мисля, че ще бъде интересен мач. Знам от Томас, че не му харесваше, когато работеше в Лудогорец, но това е в миналото. Той знае какъв е стилът ми, може да види и предишните отбори, където съм работил, няма да бъде изненадан", заяви Маркус Гиздол пред журналисти на "Българска армия".

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