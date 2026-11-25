Майкъла: Левски ще направи "хикс" в Марсилия, реми на "Армията" ще е успех за Трабзонспор

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Бившият стопер, селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев даде прогноза преди двубоя на "червените" срещу Трабзонспор и този на Левски срещу Марсилия в евротурнирите. Бизнесменът направи това в компанията на родния финансист Кирил Евтимов. Двамата бяха в Лондон, където изгледаха мача Тотнъм - Ипсуич.

Майкъла изрази увереност, че "сините" ще вземат точка срещу Марсилия на "Велодром" и добави, че за Трабзонспор ще е успех, ако запише равенство на стадион "Българска армия". В английската столица Илиев и Евтимов се видяха с бившия нападател на "шпорите" и Ливърпул Рони Розентал, на когото благодариха за победата на Израел срещу Франция през 1993 г.

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