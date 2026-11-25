Фенове на Дунав на среща с Чиликов преди мача с ЦСКА

Организираните привърженици на Дунав (Русе) отправиха покана към всички фенове на отбора за среща със старши треньора Георги Чиликов преди домакинския мач на "драконите" срещу ЦСКА. Тя ще се състои днес, 25 ноември, от 19:30 часа на на бул. "Цар Фердинанд" 3 в Русе. Привържениците ще могат да разговарят с наставника, да му зададат своите въпроси и да обсъдят представянето и предстоящите предизвикателства пред отбора.

Гиздол: Ако бях софиянец, утре щях да съм на "Армията"! Трабзонспор е фаворит - 200 млн. срещу 25 млн.

Билетите за срещата вече са в продажба във фен магазина на клуба и онлайн на официалния му сайт. От Дунав призовават привържениците да не чакат последния момент, а да се снабдят с билети предварително и да напълнят трибуните на Градския стадион. Подкрепата от публиката ще бъде важна за отбора в двубоя срещу един от най-популярните клубове в България. "За Дунав! За Русе!" е посланието, което отправиха от социалните мрежи към своите привърженици "драконите".

Левски, ЦСКА и Лудогорец поглеждат към големия диамант на Ботев

Цената на стандартния билет, както и на пропуските за гостуващите привърженици, е 12 евро. Билетите за голямата централна трибуна с козирка струват 15 евро, а пенсионерите могат да влизат срещу шест евро. Детските билети за централната трибуна са по пет евро, а за останалите сектори децата влизат безплатно. От русенския клуб уточняват, че картите MultiSport няма да важат за двубоя с ЦСКА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google