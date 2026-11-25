Константин и Лъчезар Тошкови пред Sportal.bg: За емоциите преди мача с Дания и чувството да играеш с Везенков

Баскетболните национали Константин и Лъчезар Тошкови бяха специални гости в студиото на Sportal.bg, където говориха за предстоящия мач на България с Дания от квалификациите за ЕвроБаскет 2029, който ще се изиграе утре от 19:00 часа в "Арена София".

Първо ги попитахме какво е усещането да са заедно в националния отбор. “Със сигурност аз съм много горд от това нещо на първо място. Предвид факта, че залата утре ще е пълна съм доста развълнуван и доста приятно изненадан от това, което ще се случи утре. Наистина нямам търпение да го изживеем всички заедно. Разбира се, нашите усещания са позитивни и ще се радвам ние да излезем победители накрая от мача.”, заяви Константин Тошков.

“Аз просто съм щастлив, че отново имам възможността да играем заедно. Това, което той каза съм на съм абсолютно на същото мнение и се надявам да излезем победители от срещата утре.”, добави Лъчезар Тошков.

Коментирахме и ситуацията с появата на доста играчи на тяхната позиция, след като това беше проблемен пост за България през последните години.

“Като чели нашето времето идва. Появихме се, тренираме здраво и всеки един от нас мечтае за такива моменти. Лека-полека нещата започват да се случват на тази позиция. Мисля, че от към тази позиция бъдещето е пред нас и в наши ръце е да се утвърдим.”, смята играчът на Балкан.

Двамата споделиха мнението си и за противника в утрешния мач на националния отбор.



“За мен нямаме право да подценяваме никой, независимо срещу кого играем - дали е по-добър, по-слаб, дали е известен с баскетбола си или не. Със сигурност един неудобен съперник, звездите им доколкото знам няма да играят, но това със сигурност не трябва да ни повлиява и да се отпускаме. Напротив, ние трябва от първата до последната минута да излезем и по-скоро не трябва да гледаме Дания какъв съперник са, а ние какви сме. Аз винаги съм на този принцип - не гледам срещу кого играем, а гледам нашия отбор. При мен винаги е било така.”, изрази мнението си баскетболистът на Миньор 2015.



“И аз съм на същото мнение. Сега имат нов треньор, нови системи ще наложи новият треньор, така че не мога да кажа, че знаем нещо конкретно за тях. В крайна сметка е по-важно ние да се фокусираме върху нашата игра, което ние сме тренирали, защото смятам, че то ще ни доведе до успеха, а не да се фокусираме върху тях.”, заяви Константин Тошков.

Те коментираха и усещането да играят с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър в националния отбор.



“Аз съм имал възможността да тренирам и с двамата миналата година като бяхме в Ботевград. Наистина е различно. Имаш едно спокойствие, отделно самочувствие ти дава да си до такива играчи, защото това са играчи наистина от доста високо ниво. Каквото и да си говорим това е просто нещо невиждано да кажем в последните години за нашия баскетбол. Със сигурност дават много.” е мнението на Лъчо Тошков.



“Със сигурност има една голяма доза спокойствие, която двамата излъчват при присъствието им на терена, когато сме с тях. И лично аз се чувствам по-свободен, когато играя с тях. Особено с Везенков, тъй като с него миналия прозорец играхме заедно и дори на тренировките, когато съм имал възможността да сме в един отбор винаги се чувствам по-свободен, по-освободен и изпитвам една сигурност, че той знае какво да направи.”, заяви Косьо Тошков.

Те споделиха и какво са научили от Коди-Милър Макинтайър, както и какви са като личности гардът на Олимпиакос и другият американец с български паспорт в състава на България Умоджа Гибсън, говориха и за пълната зала, "прегарянето", емоциите и любимия си футболен отбор Левски, а какво казаха, вижте в нашето видео!

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Снимки: Владимир Иванов