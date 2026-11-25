БФС продължава търсенето на български футболни таланти в САЩ

Българският футболен съюз продължава селекцията на млади футболни таланти с български корени извън пределите на страната. По-малко от два месеца остават до второто издание на селекционния камп в Съединените американски щати, който ще се проведе между 7 и 17 януари 2027 г. в района на Тампа Бей, Флорида, в партньорство със Soccer Proxy.

Записванията за участие продължават, а инициативата предоставя възможност на младите футболисти зад океана да демонстрират потенциала си пред националните селекционери на България и да направят важна стъпка в своето футболно развитие.

След успешното първо издание, в което участие взеха 62 млади състезатели от САЩ и Канада, през януари 2027 г. проектът разширява своя обхват, включвайки и по-малки възрастови групи.

Кампът ще се проведе в два етапа:

• 7–10 януари 2027 г. – футболисти, родени между 2010 и 2014 г. включително;

• 14–17 януари 2027 г. – футболисти, родени между 2015 и 2018 г. включително.



В заниманията ще се включат национални селекционери от различните възрастови формации.

Програмата включва тренировки, двустранни игри, индивидуално наблюдение на състезателите и информационни сесии, насочени към перспективите за развитие на младите футболисти.



Инициативата е част от последователните усилия на Българския футболен съюз за разширяване на селекционната мрежа извън пределите на страната и изграждане на трайна връзка с младите състезатели с български произход, независимо в коя точка на света се развиват.

БФС приканва българските семейства в Северна Америка да се възползват от възможността и да регистрират своите деца за предстоящия селекционен камп.

Записванията се осъществяват чрез официалната регистрационна платформа на Soccer Proxy:

https://www.soccerproxy.com/apply

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