Футболистите от Академия БФС изиграха първите си международни контролни срещи срещу връстниците си от сръбския Раднички Ниш. Двубоите предоставиха ценна възможност на младите таланти да премерят сили с чуждестранен съперник, да приложат наученото в тренировъчния процес и да натрупат ценен игрови опит.
По време на гостуването възпитаниците на Академията имаха възможност да наблюдават и част от мач на представителния мъжки отбор на Раднички Ниш, докосвайки се до атмосферата на професионалния футбол.
Те изгледаха срещата от 16-ия кръг на Сръбската Суперлига между Раднички (Ниш) и Земун (Белград), който завърши 1:0.
Мачовете с чуждестранни съперници са важна стъпка в развитието на младите футболисти и част от стремежа на Академия БФС да осигурява качествена игрова практика срещу съперници от различни футболни школи.
През следващите седмици предстоят нови предизвикателства – контролни срещи с академиите на сръбските грандове Цървена звезда и Партизан, както и с гръцкия ПАОК. Те ще дадат възможност на младите таланти да продължат развитието си и да проверят напредъка си срещу силни съперници.