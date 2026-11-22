Момчетата от първия випуск на Академия БФС изиграха първите си международни мачове

Футболистите от Академия БФС изиграха първите си международни контролни срещи срещу връстниците си от сръбския Раднички Ниш. Двубоите предоставиха ценна възможност на младите таланти да премерят сили с чуждестранен съперник, да приложат наученото в тренировъчния процес и да натрупат ценен игрови опит.

По време на гостуването възпитаниците на Академията имаха възможност да наблюдават и част от мач на представителния мъжки отбор на Раднички Ниш, докосвайки се до атмосферата на професионалния футбол.

Те изгледаха срещата от 16-ия кръг на Сръбската Суперлига между Раднички (Ниш) и Земун (Белград), който завърши 1:0.

Мачовете с чуждестранни съперници са важна стъпка в развитието на младите футболисти и част от стремежа на Академия БФС да осигурява качествена игрова практика срещу съперници от различни футболни школи.

През следващите седмици предстоят нови предизвикателства – контролни срещи с академиите на сръбските грандове Цървена звезда и Партизан, както и с гръцкия ПАОК. Те ще дадат възможност на младите таланти да продължат развитието си и да проверят напредъка си срещу силни съперници.

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