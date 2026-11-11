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Талантите от Академия БФС се срещнаха с националите

  • 11 ное 2026 | 12:37
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Талантите от Академия БФС се срещнаха с националите

По-рано днес на базата в Бояна възпитаниците на първия випуск на Академия БФС се срещнаха с футболистите от мъжкия национален отбор на България. Талантите, родени през 2013 г., изгледаха част от тренировката на представителния тим, а след нейния край участваха в кратко игрово занимание с някои от играчите на Атанас Рибарски.

Събитието приключи с обща снимка. Отделно от нея специален кадър за спомен си направиха и вратарите на Академия БФС заедно с Даниел Наумов, Алекс Божев и Пламен Андреев.

В края на срещата талантите от състава на треньора Иван Капитански пожелаха успех на националите в предстоящите две срещи от турнира на Лига на нациите срещу Исландия и Естония, а от своя страна играчите на Атанас Рибарски пожелаха на момчетата от Академията един ден да носят екипа на мъжкия национален отбор на България.

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