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БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
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БФС въвежда ключова реформа в съдийството

Футболните клубове и най-вече родните грандове ще получат възможност да заявяват чуждестранни съдии за мачовете си от шампионата, научи Sportal.bg. Това ще бъде възможно още през този сезон, като новото правило ще влезе в сила от 1 януари 2027 година.

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов лично е взел това решение, което предстои да бъде прието на следващото заседание на Изпълкома.

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Клубът, който желае двубоят му да бъде ръководен от рефер от чужбина, ще трябва да подаде заявление най-малко 30 дни преди въпросната срещата. Самото заявление обаче няма да бъде достатъчно за назначаването на чуждестранна съдийска бригада.

Необходимо ще бъде и съгласието на другия участващ клуб в двубоя. Това означава, че нито един от двата отбора няма да може едностранно да наложи избора на съдия от чужбина. Също така финансовата отговорност ще бъде на клуба, който е отправил искането.

Няма значение дали този клуб в дадената среща е домакини, или гост. Той ще поема всичките разходи за чуждестранните рефери. Предстои решението да бъде разгледано и официално прието от Изпълкома на БФС.

Трябва да отбележим, че става въпрос само за първенствата, а не за Купата на България, турнир, който се администрира от Професионалната футболна лига.

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