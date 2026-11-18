В Самоков бе даден старт на първата Съдийска академия на БФС

В зала "СамЕлион" в Самоков бе даден официален старт на първата Съдийска академия на Българския футболен съюз. Инициативата е пилотен проект, реализиран в партньорство между БФС, Община Самоков, ФК "Рилски спортист" и местните училища, с амбицията да се превърне в устойчив национален модел за подготовка на бъдещи футболни арбитри.

Над 200 ученици от четири училища в Самоков се включиха в откриващото събитие, което постави основите на нов подход за популяризиране на футболното съдийство сред младите хора и привличането им към тази отговорна професия.

Съдийската академия ще развива целогодишна дейност, включваща практически обучения, образователни инициативи, срещи с утвърдени футболни съдии и съвместни активности с местната футболна общност. Основната цел е учениците да се запознаят отблизо със съдийството и да открият възможностите, които то предоставя за личностно и професионално развитие, изграждане на дисциплина, отговорност, увереност и умения за вземане на решения.

Официалното откриване събра представители на местната власт, ръководството на БФС и съдийската общност. Сред гостите бяха кметът на Община Самоков инж. д-р Ангел Джоргов и секретарят на общината Станислава Цветкова.

Българският футболен съюз беше представен от административния директор Деница Крумова, заместник изпълнителния директор Добрин Гьонов, заместник-председателя на Съдийската комисия Никола Джугаски, заместник-председателя на Аматьорската футболна лига проф. Йордан Иванов, съдийския инструктор на Зона София Милко Николов, мениджъра "Съдии – масов футбол" Пламен Божидаров и главния скаут на Съдийската комисия на Зона София Методи Павлов.

В събитието участва и елитният футболен съдия Мариян Гребенчарски, както и млади футболисти от ФК "Рилски спортист" и представители на местната футболна общественост.

Стратегическата цел на БФС е моделът от Самоков постепенно да бъде приложен във всички областни центрове на футболната централа в страната. Чрез активно сътрудничество с общините, образователните институции и местните футболни клубове се предвижда изграждането на национална мрежа от съдийски академии, която да осигури условия за откриване, обучение и подкрепа на новото поколение футболни арбитри.

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