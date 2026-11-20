Българският футболен съюз отправи призив за подкрепа на Николай Арабов, който е в тежко здравословно състояние и се нуждае от кръвопреливане. Легендарният футболист на Сливен е настанен в болница "Сърце и мозък" в Бургас, след като е преместен от лечебно заведение в родния си град.
Национал на България от Мексико'86 се нуждае от кръвопреливане
Апелът за кръводаряване е по инициатива на Областния съвет на БФС – Сливен и с подкрепата на кмета на общината. "Българският футболен съюз се присъединява към призива за помощ и апелира към всички футболни клубове, състезатели, треньори, деятели и привърженици да проявят съпричастност", написаха от централата.