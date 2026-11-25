Бенковски с победен обрат в Аксаково за купата на АФЛ

Бенковски (Исперих) надви в Аксаково, едноименния тим с 3:2 в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Съперниците излязоха без доста основни футболисти. Стана динамичен двубой, с интересни ситуации пред вратите. Димитър Симеонов вкара за домакините само 180 секунди след началото, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. След четвърт час, Матей Сотиров нахлу от ляво и подаде, а играч на гостите си вкара автогол. Мехмед Сабри изравни от дузпа, отсъдена за игра с ръка в 33-ата минута. В 37-ата обаче Димитър Василев вкара с глава за 2:1 след центриране от фаул на Десислав Дяков, играещ пом.треньор. В средата на втората част, Сабри пак изравни и отново от дузпа. Развръзката настъпи в 71-ата минута, когато Хюсеин Кельовлуев технично насочи топката към вратата, стражът Аксаково Валери Михов хвана, но изпусна топката и Айтекин Хамид я изпрати в мрежата му за окончателното 2:3.

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