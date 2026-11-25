СТК потвърди: "акулите" приемат Локо (ГО) в Несебър

Черноморец (Бургас) ще приеме Локомотив (Горна Оряховица) на стадиона в Несебър заради лошото състояние на тревната настилка на "Лазур" в Бургас, потвърди Спортно-техническата комисия на БФС.

"Предвид Решение на Лицензионната комисия при БФС от 23.11.2026 година и заявление от ФК Черноморец 1919 Бс, срещата от XVIII -ти кръг на ВПФЛ, между отборите на ФК Черноморец 1919 Бс и ОФК Локомотив ГО, ще се играе на 30.11/понеделник/2026 г. от 14.30 ч на Градски стадион Несебър, вместо на 28.11/събота/2026 г на ст. Лазур гр. Бургас", се казва в решението на СТК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google