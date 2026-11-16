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БФС поиска стадион "Септември", други федерации и частници се точат на земята

  • 16 ное 2026 | 17:01
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БФС поиска стадион "Септември", други федерации и частници се точат на земята

Министърът на млажедта и спорта Енчо Керязов разкри, че Българският футболен съюз (БФС) е заяви намерение да инвестира в Спортен комплекс Септември в София.

Керязов коментира базата при представянето на параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година и развитието на спортната инфраструктура.

„В Спортен комплекс „Септември“ в момента се вкарва последният имот, който там се е използвал неправомерно и ще бъдат подготвени за отдаване под наем, да бъдат предоставени на търг тези спортни имоти. Имаме желание и заявени амбиции от частни инвеститори, така че това също е вариант. В момента там има интерес от Българската федерация по футбол и от Европейската федерация по ръгби – конкретно две федерации. Има и частни интереси, които искат да участват там. Някои от бойните спортове също изразиха интерес, че биха желали да изградят спортно съоръжение, което да бъде използвано на Спортен комплекс „Септември“. Ще бъдат преразгледани всички тези намерения. Разбира се, ако все още някой има желание или инвестиционно намерение, което иска да отправи, за Спортен комплекс „Септември“ съвсем скоро ще започнем да разглеждаме всички предложения“, заяви Керязов.

Попитан конкретно за желанието на БФС относно базата на „Септември“, министърът уточни: „Тяхното желание е за изграждане на стадиона. Искат да си направят тренировъчна база там. Искат да възстановят стадиона и да има помощни игрища, на които да провеждат тренировъчен процес. Не става дума за национален стадион, а и сумата, която е заявена като инвестиционно намерение също не отговаря за национален стадион, а по-скоро се търсят терени. Има огромно желание от голям брой футболни клубове и се търсят тренировъчни стадиони. Отделно, леката атлетика търсят място, където да се изгради на лекоатлетическа писта. Сигурен съм, че това място ще бъде оползотворено.“

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