Трима футболисти на ЦСКА са били Ботев на "Колежа"

Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Само трима футболисти от настоящия състав на ЦСКА знаят какво е да си тръгнеш с победа като гост от стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Това са Джеймс Ето’о, Йоанис Питас и Петко Панайотов, които участваха и в двата успеха на "червените" на "Колежа" през пролетта на 2025 година.

ЦСКА се прицели в крило на Рейнджърс

Тримата участваха и в двата двубоя, като Питас дори се разписа при втория успех. Камерунецът Ето’о бе титуляр през февруари и се появи от пейката през май, а юношата Панайотов влезе като резерва в първата среща и започна в стартовите единадесет при втората. Само година и половина по-късно това трио е единствената връзка между сегашния състав и двете убедителни победи в Пловдив.

В ЦСКА тогава вече бе и Фьодор Лапухов, но беларуският вратар няма нито минута в тези срещи. През февруари той пропусна гостуването поради контузия, а през май остана извън групата. След загубения финал за купата протоколният двубой бе поверен на Иван Дюлгеров, а негова резерва беше Густаво Бусато.



Източник "Тема спорт"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google