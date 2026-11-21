ПриСтрастните прогнози на Футболинките: Вуду магия за победа в сбъсъка Ботев (Пловдив) - ЦСКА

Жълто-черно или червено? Пловдив срещу София, Ботев срещу ЦСКА — време е за футболен спор, в който компромиси няма! Два отбора с огромна история и верни привърженици се срещат в поредния любопитен сблъсък, а нашите футболинки вече заеха своите позиции.

Анжи и Йоана влязоха в директен сблъсък, за да защитят цветовете си и да покажат защо именно техният отбор заслужава победата. Аргументите не закъсняха, а закачките между тях направиха спора още по-интересен. Когато обаче футболните доводи не са достатъчни, на помощ идват и малко вуду магия с надеждата, че късметът ще бъде на страната на любимия тим!

Коя ще излезе с високо вдигната глава, ще успее ли магията да наклони везните и кой ще има последната дума преди големия сблъсък? Вижте футболния дуел на двете във видеото в социалните мрежи на Sportal.bg!

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