Септември обърна Черно море във Варна при U16

Септември (София) постигна победа с 2:1 при гостуването си на Черно море в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Столичани стигнаха до пълен обрат с две попадения през второто полувреме на срещата, която се проведе на стадион „Корабостроител“ във Варна.

Домакините откриха резултата в 22-рата минута чрез Боян Аврамов и се оттеглиха на почивката с гол аванс.

Десет минути след подновяването на играта Боян Манов възстанови равенството. В 73-тата минута Давид Георгиев се разписа, за да осъществи пълния обрат за Септември.

До края на двубоя „моряците“ не успяха да стигнат до изравнително попадение и столичани си тръгнаха с трите точки от морската столица.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google