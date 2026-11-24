Ботев поведе, но Черноморец ликува в Елитната група до 16 години

Черноморец постигна победа с 3:1 при гостуването си на Ботев (Пловдив) в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. „Акулите“ стигнаха до пълен обрат с три попадения през второто полувреме на срещата, която се проведе на футболен комплекс „Ботев 1912“ в Пловдив.

„Канарчетата“ откриха резултата в 34-тата минута чрез Стилиян Видолов и се оттеглиха на почивката с гол аванс.

В 67-ата минута Габриел Василев възстанови равенството, а само седем минути по-късно отново той се разписа, за да изведе бургазлии напред в резултата.

В 89-ата минута Борис Станчев сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 в полза на Черноморец. Така „акулите“ се поздравиха с трите точки при визитата си в Пловдив.

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