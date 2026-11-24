Национал пречупи Локомотив (Пловдив) в Елитната група до 16 години

Национал постигна победа с 2:1 при гостуването си на Локомотив (Пловдив) в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се проведе на терен „Христо Бонев“ в Пловдив.

Столичани откриха резултата в 33-тата минута чрез Мирослав Миронов, чието попадение осигури аванс на гостите преди почивката.

В 59-ата минута Петър Михалев възстанови равенството за „черно-белите“. Радостта на домакините обаче продължи само седем минути, тъй като в 66-ата Никола Бориславов отново изведе Национал напред в резултата.

До края на двубоя не паднаха повече попадения и столичани се поздравиха с трите точки при визитата си в Пловдив.

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