Пирин U16 пречупи Дунав в зрелищен двубой

Пирин (Благоевград) постигна победа с 5:3 над Дунав (Русе) в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двата отбора си размениха общо осем попадения в срещата, която се проведе на стадион „Рилци“ в Благоевград.

Домакините откриха резултата в 26-ата минута чрез Владимир Карадашев, а само две минути по-късно Георги Ставрев удвои преднината на „орлетата“. В 31-вата минута Мартин Шабанов намали изоставането на русенци.

Пирин отговори с две попадения в рамките на минута. Антон Георгиев се разписа в 36-ата, а в 37-ата Георги Ставрев отбеляза втория си гол в срещата, за да оформи резултата 4:1 на почивката.

В 67-ата минута Асен Мазурски реализира петото попадение за благоевградчани. Дунав успя да намали изоставането си чрез Мартин Хинев в 72-рата минута и Станимир Хинов в 89-ата.

Във втората минута на добавеното време гостите останаха с човек по-малко, след като Александър Стоянов получи червен картон. Така Пирин се поздрави с трите точки в най-резултатния си двубой от този кръг.

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