Преотстъпен от ЦСКА блести в Полша с фамозен гол

Преотстъпеният от ЦСКА в Лехия (Гданск) Кевин Додай продължава със силните си изяви в Полша. Албанското крило донесе победата на своя тим с 2:1 над Одра (Ополе), след като отбеляза впечатляващо попадение в първата минута на добавеното време.

След центриране от корнер топката бе изчистена към дъгата на наказателното поле, откъдето Додай я посрещна от воле и я изпрати неспасяемо в противниковата врата.

Играч под наем от ЦСКА блести и за Албания

Успехът бе шести пореден за Лехия като домакин в първенството, а отборът заема третата позиция в полската втора дивизия. Преди това младежкият национал на Албания отбеляза победното попадение и в местното дерби срещу Арка (Гдиня), играно пред повече от 37 000 зрители.

Додай се утвърди като един от най-резултатните футболисти на Лехия, като до момента има пет гола и две асистенции в 11 шампионатни двубоя. Общият брой на участията му във всички турнири е 13.

Албанецът премина в полския клуб под наем през лятото, след като не получи достатъчно възможности за изява в ЦСКА под ръководството на Христо Янев. В договора между двата клуба е заложена опция за откупуване, а силното представяне на крилото увеличава вероятността Лехия да се възползва от нея.

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