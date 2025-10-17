Веласкес подписа нов договор с Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес подписа нов договор с клуба, тъй като сегашният му контракт изтича през лятото на 2026 година. За това загатнаха "сините" чрез клип в сочиалните медии. На него е изобразена ръка с химикал, а също така и знамето на Испания.

Специалъстът пристигна в Левски през януари 2025 г. и парафира договор за 18 месеца. Ръководството на родния гранд е доволно от работата му и поради тази причина му е предложило нов контракт, който той е приел. Така Веласкес се обвърза с родния гранд до лятото на 2028 година.



снимка: levski.bg