Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 14748
  • 9
Веласкес подписа нов договор с Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес подписа нов договор с клуба, тъй като сегашният му контракт изтича през лятото на 2026 година. За това загатнаха "сините" чрез клип в сочиалните медии. На него е изобразена ръка с химикал, а също така и знамето на Испания.

Специалъстът пристигна в Левски през януари 2025 г. и парафира договор за 18 месеца. Ръководството на родния гранд е доволно от работата му и поради тази причина му е предложило нов контракт, който той е приел. Така Веласкес се обвърза с родния гранд до лятото на 2028 година.

снимка: levski.bg

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Радомир Тодоров: Мач на истината

Радомир Тодоров: Мач на истината

  • 17 окт 2025 | 10:04
  • 567
  • 0
Николай Кънчев: Интересен двубой

Николай Кънчев: Интересен двубой

  • 17 окт 2025 | 10:01
  • 545
  • 0
Добромир Дафинов: Да спечелим дербито

Добромир Дафинов: Да спечелим дербито

  • 17 окт 2025 | 09:59
  • 912
  • 0
Емил Янчев: Дербитата са непредсказуеми

Емил Янчев: Дербитата са непредсказуеми

  • 17 окт 2025 | 09:56
  • 947
  • 0
Йордан Миленов: Отиваме във Варна за точки

Йордан Миленов: Отиваме във Варна за точки

  • 17 окт 2025 | 09:53
  • 455
  • 0
Живко Бояджиев: Отдавна не сме побеждавали

Живко Бояджиев: Отдавна не сме побеждавали

  • 17 окт 2025 | 09:42
  • 458
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

Хулио Веласкес: С клуба гледаме в една посока! Имаме пълно доверие на Светльо Вуцов

  • 17 окт 2025 | 14:47
  • 3067
  • 3
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 24067
  • 70
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 11337
  • 6
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 5392
  • 2
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 21190
  • 53