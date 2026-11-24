Нови инвеститори се приближават до Локо (Пд)

Въпросът за смяната на собствеността в Локомотив Пловдив е на финалната права. Френски инвеститори са близо до това да вземат акциите от Христо Крушарски, който упорито продължава да иска 3 милиона евро за себе си покрай сделката.

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Както е известно, тези дни въпросните чужденци са направили втори одит на клуба и вече са получили зелена светлина от Община Пловдив и феновете на Локомотив. Те също са важна част от това въпросните французи да влязат в клуба. През миналата седмица от "Лаута" излязоха със съобщение, че са започнали преговори за собствеността и се очакват подробности.

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