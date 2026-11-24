Треньорът на Локо (София) оства до края на календарната година

Шефът на школата на Локомотив София Александър Георгиев ще остане начело на първия тим до края на календарната година. На "червено-черните" в петък предстои дерби със Славия, после визита на ЦСКА 1948 и накрая гостуват на Дунав Русе от осминафиналите за Купата на България.

Треньорът на Локо (Сф) изригна: Не е нужно да се помага така, особено на Левски

Ръководството на столичните железничари е провело разговори с куп треньори, но на този етап няма окончателно решение и затова Георгиев ще остане. В двата мача, в които той бе временно начело, Локо София загуби два пъти на "Герена" - 0:1 от Септември Сф и 1:4 от Левски.

До момента за наследник на напусналия Любослав Пенев бяха спрягани Душан Косич, Гьоко Хаджиевски, Георги Донков, Явор Вълчинов, Александър Томаш, Павел Дочев.

Собственикът Иван Василев обяви, че приоритет е изборът на чужденец, а според запознати най-близо до поста към днешна дата е Душан Косич.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google