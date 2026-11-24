Шефът на школата на Локомотив София Александър Георгиев ще остане начело на първия тим до края на календарната година. На "червено-черните" в петък предстои дерби със Славия, после визита на ЦСКА 1948 и накрая гостуват на Дунав Русе от осминафиналите за Купата на България.
Треньорът на Локо (Сф) изригна: Не е нужно да се помага така, особено на Левски
Ръководството на столичните железничари е провело разговори с куп треньори, но на този етап няма окончателно решение и затова Георгиев ще остане. В двата мача, в които той бе временно начело, Локо София загуби два пъти на "Герена" - 0:1 от Септември Сф и 1:4 от Левски.
До момента за наследник на напусналия Любослав Пенев бяха спрягани Душан Косич, Гьоко Хаджиевски, Георги Донков, Явор Вълчинов, Александър Томаш, Павел Дочев.
Собственикът Иван Василев обяви, че приоритет е изборът на чужденец, а според запознати най-близо до поста към днешна дата е Душан Косич.