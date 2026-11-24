Двама контузени в ОФК Хасково след срещата със Загорец

ОФК Хасково се върна на победния път в Югоизточната Трета лига, след като спечели последното си домакинство през есенния полусезон с 3:1 срещу Загорец (Нова Загора).

„Червените“ обаче дадоха свидни жертви. С контузии след мача са централният бранител Бейсим Бейсим и фланговият състезател Костадин Пеев.

Все още не е сигурно дали и двамата отпадат от последния двубой на тима срещу ФК Ямбол, но трудно ще вземат участие в предстоящия сблъсък тази събота.

Последният мач на ОФК Хасково за 2026 година е на 28-ми ноември от 14:30 часа.

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