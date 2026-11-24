Гиздол вдигна мерника на бразилец

Давид Пастор може да загуби титулярното си място в ЦСКА. Бразилецът изпусна Самуил Цонов при втория гол на Ботев Пловдив на „Колежа“, а Маркус Гиздол го смени още на почивката. Гиздол ще избира между Пастор и Уору за предстоящия мач от Лигата на конференциите срещу Трабзонспор, като нищо чудно Пастор да седна на пейката.

Левски, ЦСКА и Лудогорец поглеждат към големия диамант на Ботев

Привлеченият от Ботев Враца защитник Уори пропусна доста срещи на ЦСКА, след като Христо Янев го остави на пейката още след първия му мач като титуляр срещу Ботев Пловдив в края на юли. Гиздол върна Уору в игра като резерва срещу Панатинайкос и Левски. Бранителят записа и пълни 180 минути за националния отбор на Бенин при двете победи над Централноафриканската република с 4:1 и 1:0.

Подобрената форма на Уору и поредната грешка на Пастор дават на Гиздол основания да направи рокада.

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