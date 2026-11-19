От Лион могат да прекратят предсрочно наема на нападателя Лоис Опенда и така да го върнат на Ювентус още през януари, съобщава "Гадзета дело Спорт".
Според изданието 26-годишният белгиец, който е извън игра поради контузия от средата на месец октомври, не попада в плановете на новия старши треньор Карлос Висенс. Френският тим вече е уведомил Ювентус за това, но Опенда също не е и в плановете на Лучано Спалети, който е начело на клуба от Торино. Нападателят е изиграл десет мача във всички турнири този сезон, като е отбелязал два гола и е направил една асистенция.
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