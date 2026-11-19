Лион може да върне преотстъпен нападател на Ювентус

От Лион могат да прекратят предсрочно наема на нападателя Лоис Опенда и така да го върнат на Ювентус още през януари, съобщава "Гадзета дело Спорт".

Според изданието 26-годишният белгиец, който е извън игра поради контузия от средата на месец октомври, не попада в плановете на новия старши треньор Карлос Висенс. Френският тим вече е уведомил Ювентус за това, но Опенда също не е и в плановете на Лучано Спалети, който е начело на клуба от Торино. Нападателят е изиграл десет мача във всички турнири този сезон, като е отбелязал два гола и е направил една асистенция.

🚨✍🏽BREAKING: Lyon would be interested in TERMINATING Lois Openda’s loan. The player has had a leg injury since October and is not in new coach Carlos Vicens’s plans. The French club has notified Juventus, but there’s a catch... Openda is also NOT part of Luciano Spalletti’s plans at Juve. - via, @Gazzetta_it — Lets Go (@_letsgoooooo) November 18, 2026

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Снимки: Gettyimages