Напрежение след смъртоносните атаки в Саудитска Арабия, засега Кристиано Роналдо остава там

Затварянето на летища вследствие на атаки от страна на йеменските бунтовници хуси предизвика сериозно напрежение в Саудитска Арабия и доведе до отлагане на двубои на водещите футболни клубове в страната. В резултат на нападенията с ракети има множество загинали. На фона на усложнената обстановка голямата звезда Кристиано Роналдо обаче категорично демонстрира своята солидарност към държавата, в която живее и играе.

Преди дни провеждането на мача между Ал-Насър и узбекистанския Нефтчи Фергана от Азиатската Шампионска лига бе поставено под въпрос заради заплаха от въздушен удар над столицата Рияд. Срещата все пак се състоя с един час закъснение.

Въпреки заплахите мачът на Ал-Насър от континенталния турнир се превърна в демонстрация на национално единство. Португалският нападател отбеляза гол номер 981 в бляскавата си кариера и отпразнува успеха с шал в цветовете на саудитското знаме, пеейки заедно с привържениците. „Аз съм португалец, но принадлежа на Кралство Саудитска Арабия“, заяви след края Роналдо.

Моментът е труден както за местното население, така и за чуждестранните състезатели, но заплахите от последните дни доведоха до още по-силна консолидация в страната. За Кристиано Роналдо Саудитска Арабия остава сигурен пристан и дом за неговото семейство от януари 2023 година насам.

Ескалацията на конфликта оказва сериозно влияние върху нормалния ритъм на живот и поставя спорта на изпитание. Ако рисковете в региона продължат да растат, мащабни събития от висок ранг като рали „Дакар“ (1–15 януари 2027 г.) и турнирът за Купата на Азия (7 януари – 5 февруари) също могат да бъдат сериозно засегнати.

Във вторник ръководството на Саудитската Про лига реши да отложи срещите на Ал-Хилал, Ал-Ахли и Ал-Насър, като последните два тима трябваше да се изправят в директен сблъсък. Двубоите бяха пренасрочени за уикенда между 18 и 20 декември, а част от чуждестранните играчи напуснаха района.

От самата лига поясниха, че отлагането не се дължи на преки съображения за безопасност на терена, а на логистични пречки след спирането на полетите. Вариантът за пътуване с автобус бе отхвърлен поради продължителността му от над 11 часа, което наложи изместването на програмата с повече от два месеца за водещите тимове от Рияд и Джеда.

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