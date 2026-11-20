Неджметин Билал Ердоган, син на президента на Турция и ръководител на Световната конфедерация по етноспорт, посети тренировъчната база на Ал-Насър в Рияд този четвъртък, където се срещна с няколко от водещите фигури в отбора, сред които и Кристиано Роналдо.
На кадрите, разпространени от саудитския клуб, ръководителят позира редом до португалския национал и сенегалския нападател Садио Мане. В делегацията се включи и португалецът Жозе Семедо, изпълнителен директор на Ал-Насър.
Визитата съвпада със старта на Културния фестивал на традиционните етноспортове в Рияд. Инициативата съчетава традиционни спортни надпревари, култури от цял свят и интерактивни активности, чествайки спортното и културно наследство на различните народи. Събитието обединява 18 държави, които се съревновават в 38 традиционни спорта и игри, включително конен спорт, народни игри, мисловни предизвикателства и разнообразни стилове древни бойни изкуства.