Кристиано Роналдо се срещна със сина на Ердоган в базата на Ал-Насър

Неджметин Билал Ердоган, син на президента на Турция и ръководител на Световната конфедерация по етноспорт, посети тренировъчната база на Ал-Насър в Рияд този четвъртък, където се срещна с няколко от водещите фигури в отбора, сред които и Кристиано Роналдо.

На кадрите, разпространени от саудитския клуб, ръководителят позира редом до португалския национал и сенегалския нападател Садио Мане. В делегацията се включи и португалецът Жозе Семедо, изпълнителен директор на Ал-Насър.

Визитата съвпада със старта на Културния фестивал на традиционните етноспортове в Рияд. Инициативата съчетава традиционни спортни надпревари, култури от цял свят и интерактивни активности, чествайки спортното и културно наследство на различните народи. Събитието обединява 18 държави, които се съревновават в 38 традиционни спорта и игри, включително конен спорт, народни игри, мисловни предизвикателства и разнообразни стилове древни бойни изкуства.

Bilal Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi! Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Al Nassr Kulübünü ziyaret etti. Çocuklarının da eşlik ettiği ziyarette Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile buluşan Erdoğan, yıldız futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Al Nassr Kulübü de resmi X hesabından buluşmaya ilişkin fotoğrafları, “Al Nassr Evi, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’ı ağırladı.” mesajıyla paylaştı — Haberler.com (@Haberler) November 19, 2026

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