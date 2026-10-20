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Собствениците на Милан искат да купят клуба на Роналдо

  • 20 окт 2026 | 03:03
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Собствениците на Милан искат да купят клуба на Роналдо

Компанията „РедБърд“, която притежава италианския гранд Милан, обмисля придобиването на Ал-Насър, твърдят информации от САЩ. Според изданието „Семафор“, Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (ПИФ) ще покрие дълг от 800 милиона риала, равняващи се на около 190 милиона евро, на Ал Насър – клубът, чиито цветове защитават футболни звезди като Роналдо, Садио Мане и Жоао Феликс.

Същият източник посочва, че ръководството активно търси нови спонсорски договори, за да „стабилизира финансовия баланс на клуба“ и да направи възможна продажбата му на инвестиционната група „РедБърд“, която притежава италианския гранд Милан. Преговорите, в рамките на които вече са проведени поне две срещи с ПИФ, все още са в начална фаза, като интересът на водената от Джери Кардинале група засега се определя като предварителен.

Роналдо би запазил 20 процента от собствеността, а евентуалното пълно придобиване на клуба би струвало на компанията 234 милиона евро.

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Снимки: Imago

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