Вторият отбор на Левски ще играе контролна среща с Марсилия (U19)

Вторият отбор на Левски ще изиграе престижна приятелска среща с тима на Олимпик (Марсилия) до 19 години. Възпитаниците на Стоян Димов ще пътуват заедно с представителния тим на "сините" за Франция в сряда.

"Вторият отбор на "Левски" ще изиграе престижна приятелска среща с тима на "Олимпик" (Марсилия) до 19 години. Възпитаниците на Стоян Димов ще пътуват заедно с представителния тим на "сините" за Франция в сряда.

Срещата ще се изиграе в четвъртък, 26 ноември, на „Стад Франсес Туркан“, град Мартиг от 13:45 часа българско време.

Съперникът е лидер в своята регионална група, а през миналата година е участвал в Младежката Шампионска лига.

"Академия Левски" пожелава успех на своите възпитаници", написаха от клуба.

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