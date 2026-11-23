ЦСКА 1948 се развихри през второто полувреме за убедителен успех над Академик в U17

ЦСКА 1948 U17 победи Академик Пловдив U17 с 4:1 в двубой от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години.

Домакините поведоха в 29-ата минута с попадение на Олег Малафей и запазиха аванса си до почивката.

Академик възстанови равенството в 63-тата минута чрез Виктор Танчев, но в заключителната част на срещата ЦСКА 1948 стигна до три безответни гола. Росен Иванов отново изведе домакините напред в 72-рата минута, Борислав Миров покачи на 3:1 в 77-ата, а Майкъл Манчев оформи крайното 4:1 две минути по-късно.

Така ЦСКА 1948 спечели убедително, след като реши двубоя с три попадения в рамките на само седем минути.

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