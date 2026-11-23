Оплаквания за сексуално насилие на “Стад Велодром”

Жена се оплака, че е станала жертва на сексуално насилия по време на мача между Марсилия и Льо Ман вчера на “Стад Велодром”. Тя твърди, че на стадиона е била опипвана многократно от друга жена и никой около нея не се е намесил. Клубът е информиран за инцидента.

Льо Ман стигна до сензационен обрат от 0:2 до 3:2. Следващото домакинство на Марсилия е срещу Левски в четвъртък в мач от Лига Европа.

🚨 Une supportrice dénonce une AGRESSION SEXUELLE au Vélodrome dimanche, pendant OM–LE MANS. 🤮 Elle dit avoir été touchée à plusieurs reprises par une autre femme, sans que personne autour d’elle n’intervienne. L’OM a été informé. 🗞️ @adrien_pittore https://t.co/sY3IzYew0W — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2026

Това е поредният случай на сексуално насилие на “Стад Велодром”. Предишният отразен от френските медии бе преди около два месеца. Тогава от организацията “Това е и нейната игра”, която се опитва да направи стадионите безопасни за всички, коментираха ситуацията: “Това не е изолиран инцидент. Стадионът е отражение на обществото. Това се случва на трибуните, но и по време на проверките от охраната, които понякога могат да бъдат възприети като обидни”. Миналата година от организацията са направили проучване сред 2000 човека. 20 процента от тях са се оплакали от сексистки или сексуално нападение. Инцидентите варират от тормоз до сексуално насилия.

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Снимки: Imago